Гинер: молодым российским футболистам нужен свой чемпионат, а не лимит

В Государственной Думе во вторник проходит круглый стол на тему "Правовые и социально-экономические вопросы финансирования профессиональных российских футбольных клубов". На данный момент молодежные команды РФПЛ играют между собой накануне матчей основных команд.
Бердыев: лимит на легионеров в РФПЛ вреден для профессионального роста игроков
"Любые ограничения - плохо. Мы все время считаем лимит, но думаю, что большинство людей даже не знает, откуда взялся этот лимит. Кто вообще придумал этот закон, почему этот вопрос решает министерство спорта? У меня шесть молодых (футболистов) играют - и что? Если они качественные - они играют. Надо сделать молодежи свой чемпионат, а не лимит. Вот смотрите, какая цель у них? Например, вылетел ЦСКА из РФПЛ и за ним молодежная команда автоматически. В чем тогда смысл?" - сказал Гинер на заседании.
Формат лимита на легионеров в РФПЛ должен обсуждаться во вторую очередь – Ганчаренко