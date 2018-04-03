Гинер: молодым российским футболистам нужен свой чемпионат, а не лимит

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости, Вероника Столбунова. Молодым российским футболистам нужен отдельный чемпионат, с лимитом в РФПЛ они не имеют цели, заявил президент московского ЦСКА Евгений Гинер.

В Государственной Думе во вторник проходит круглый стол на тему "Правовые и социально-экономические вопросы финансирования профессиональных российских футбольных клубов". На данный момент молодежные команды РФПЛ играют между собой накануне матчей основных команд.

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"Любые ограничения - плохо. Мы все время считаем лимит, но думаю, что большинство людей даже не знает, откуда взялся этот лимит. Кто вообще придумал этот закон, почему этот вопрос решает министерство спорта? У меня шесть молодых (футболистов) играют - и что? Если они качественные - они играют. Надо сделать молодежи свой чемпионат, а не лимит. Вот смотрите, какая цель у них? Например, вылетел ЦСКА из РФПЛ и за ним молодежная команда автоматически. В чем тогда смысл?" - сказал Гинер на заседании.

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