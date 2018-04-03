Дагестан, последние новости сегодня – 2 апреля. Глава Минздрава Дагестана Танка Ибрагимов лишен полномочий.

Нынешний глава республики Дагестан Владимир Васильев продолжает кадровую чистку. На этот раз он лишил Дагестан главы Минздрава. Стало известно о том, что министр здравоохранения Дагестана Танка Ибрагимов уходит в отставку. О том, что Ибрагимов ныне лишен полномочий, было заявлено Васильевым во время совещания с Парламентом республики.

Васильев отметил, что Ибрагимов не просто покидает пост, а подготавливает каркас – «дорожную карту» для быстрого ввода в курс дел следующего министра здравоохранения. Об этом сообщает «Молодежь Дагестана».

«Уйти — это просто, - сказал Васильев, - Танка Ибрагимович, вместе с курирующим отрасль вице-премьером Анатолием Карибовым по итогам данного совещания подготовите «дорожную карту», которая поможет не только новому министру здравоохранения быстро войти в должность и изменить ситуацию к лучшему»

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Глава Дагестана не компрометирует экс-министра в нарушениях, такие как бюджетные махинации лично. Однако, в ходе заседания парламентарии заявляли о большом числе жалоб от населения, неэффективном распределении денежных средств, выделенных на здравоохранение, а так же закупках жизненно необходимых лекарств, поставки которых в ЛПУ почему-то уменьшились вдвое.