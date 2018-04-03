Глава Подмосковья пообещал к 2019 году новую систему переработки мусора

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что не позднее начала 2019 года регион перейдет к новой современной системе сбора и переработки мусора, сообщает «Интерфакс».

«Наша задача — закрыть эту тему в конце 2018 — начале 2019 годов», — сказал Воробьев. Он отметил, что решение этой задачи потребует от властей «максимальной концентрации», но в Подмосковье больше не будет свалок, «куда сваливают мусор без сортировки».

После неоднократных акций протеста, устроенных местными жителями, Андрей Воробьев пообещал, что в новой части мусорного полигона «Ядрово» под Волоколамском будут принимать только местный мусор.

В Тверской области отказались от предложения строительства на своей территории новых мусорных полигонов для захоронения отходов из Москвы.