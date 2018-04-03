Глава РАН призвал отменить ЕГЭ

Президент Российской академии наук Александр Сергеев в ходе Московского экономического форума призвал отменить Единый государственный экзамен в российских школах, сообщает РБК.

Сергеев заявил: «Я считаю, что мы должны отказаться от ЕГЭ. Мы должны в конце концов после двух лет разговоров об аспирантуре вернуться к нормальной аспирантуре, которая есть первая ступенька научной деятельности».

По мнению главы РАН, проблема «утечки мозгов» из России напрямую связана с невысоким престижем статуса ученого в России, а начинается это со школы: «Задачи, которые мы должны решить, прежде всего связаны с тем, чтобы эта траектория, эта карьера ученого была привлекательной в стране. У нас престиж ученых очень невысок. И вообще говоря, это начинается со школы. И мы обязательно должны в этой начальной траектории внести существенные изменения».

Ранее в РАН сообщали, что число покинувших Россию высококвалифицированных специалистов выросло с 20 тысяч в 2013 году до 44 тысяч в 2016 году. Сергеев подчеркнул: «Мы должны очень внимательно посмотреть на проблему утечки интеллекта из страны. Мы почему-то боимся утечки долларов, считаем каждый месяц — сколько туда, сколько сюда. Почему-то никто не считает, как у нас интеллект из страны утекает».

Напомним, в марте группа депутатов Госдумы во главе с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским внесла на рассмотрение нижней палаты российского парламента проект поправок в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», который предусматривает отмену ЕГЭ и возвращение к традиционной форме проверки знаний учащихся. В Минобрнауки уже прокомментировали инициативу депутатов, отметив, что ЕГЭ себя оправдал и способствовал повышению качества образования абитуриентов.

