Главком ВМФ поздравил военнослужащих гвардейских соединений и кораблей Военно-Морского Флота с Днем Морской Гвардии

Ежегодно, 3 марта военные моряки гвардейских кораблей, подводных лодок, а также военнослужащие гвардейских соединений ВМФ России, ветераны-гвардейцы Военно-Морского флота отмечают День рождения морской гвардии.

В этот день, - 3 апреля 1942 года, в соответствии с Приказом наркома Военно-Морского Флота СССР Николая Кузнецова № 72 гвардейские наименования получили крейсер «Красный Кавказ» (командир-капитан 2 ранга А.М. Гущин); эсминец «Стойкий» (командир-капитан-лейтенант Б.П. Левченко); минный заградитель «Марти» (командир -капитан 1 ранга Н.И. Мещерский); тральщик Т-205 «Гафель» (командир-старший лейтенант Е.Ф. Шкребтиенко); подводные лодки Д-3 (командир-капитан-лейтенант М.А. Бибеев), М-171 (командир - капитан-лейтенант В.Г. Стариков), М-174 (командир -капитан-лейтенант Н.Е. Егоров), К-22 (командир-капитан 2 ранга В.Н. Котельников).

Подводная лодка Д-3 первой из кораблей ВМФ СССР была удостоена одновременно ордена Красного Знамени и звания гвардейской. В 1938 году ее экипаж впервые в истории Военно-морского флота осуществил подледное плавание. Д-3 шла подо льдами в течение 30 минут.

Главком ВМФ России Адмирал Владимир Королёв направил телеграмму в адрес морских гвардейцев ВМФ, в которой отметил, что «Морская гвардия ВМФ СССР, а затем и ВМФ России всегда была примером в выполнении воинского долга. Традиции Морской гвардии зарождались давно. Георгиевские, а затем и гвардейские флаги наших кораблей, гвардейские значки на груди офицеров, мичманов и матросов означали и означают причастность к героизму, выдержке и мужеству, которые проявляли военные моряки при выполнении самых сложных задач».

Сегодня в составе Военно-Морского Флота выполняют задачи гвардейские соединения морской авиации, береговых войск. Гвардейские наименования имеют подводные лодки и корабли. В частности, флагманом Тихоокеанского флота является гвардейский ракетный крейсер «Варяг», флагманом Черноморского флота - гвардейский ракетный крейсер «Москва».

Традиции современной морской гвардии, как и традиции боевых кораблей Российского Флота, на флагштоках которых развевался Георгиевский Андреевский Флаг, бережно хранятся и приумножаются новыми поколениями военных моряков.

Самым первым кораблем Российского Флота, который был удостоен Георгиевского кормового флага, стал 74-пушечный линейный корабль «Азов», экипаж которого проявил мужество и героизм в Наваринском сражении 1827 года.