Горят танки и БМП: Боевики в Идлибе сжигают друг друга заживо (+ФОТО, ВИДЕО 18+)

Кровопролитный конфликт между террористами сирийской «Аль-Каиды» и недавно образованной исламистской коалицией «Джебхат Тахрир Сурия» унёс уже сотни жизней боевиков с обеих сторон. Ареной боёв является зона деэскалации «Идлиб», включающая районы провинций Алеппо, Идлиб и Хама, оккупированные исламистами.

Именно в этот регион прибывают тысячи боевиков, согласившиеся покинуть Восточную Гуту. Можно не сомневаться, что новые силы уже принимают участие в жестоких боях между джихадистскими бандами.

За последние дни обе стороны понесли ощутимые потери в бронетехнике и личном составе. За пару месяцев боёв убиты сотни боевиков.

Вчера террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ — «Нусра», «Аль-Каида»*) уничтожили переданный турками бронеавтомобиль Panthera F9 боевиков «Джебхат Тахрир Сурия» (ДТС — «Нур эд-Дин Зинки» и «Ахрара аш-Шам») во время столкновений в районе городка Маарет Нуман в провинции Идлиб.

Сегодня боевики ДТС с помощью ракеты ПТРК уничтожили БМП «нусровцев» и убили всех пассажиров во время отступления сил «Хайят Тахрир аш-Шам» у посёлка Маклабис в западной части провинции Алеппо.

Ранее отряды «Джебхат Тахрир Сурия» уничтожили танк и еще одну боевую машину пехоты, а также бронированный пикап «Джебхат ан-Нусры»* (ХТШ).

*Запрещенная в России террористическая организация