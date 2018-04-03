Госдума разрешила россиянам бесплатно собирать хворост и валежник

Государственная Дума одобрила в окончательном чтении поправки в Лесной кодекс РФ, благодаря которым граждане страны получат право на заготовку валежника для собственных нужд. В тексте документа уточняется, что отныне валежник считается недревесным лесным ресурсом.

Инициаторами внесения поправок выступили депутаты «Единой России», «Справедливой России» и КПРФ, а также глава думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

«Просто радуется сердце, что сегодня она наконец-то будет принята в третьем чтении», — цитирует РИА Новости заявление первого замглавы фракции «Единая Россия» Андрея Исаева перед обсуждением законодательной инициативы.

По его словам, разрешение на сбор валежника «не только решает социальную проблему для людей, но это очень важное решение для экологии», поскольку обеспечит очистку леса и его дальнейшее восстановление «фактически без бюджетных затрат».

Отметим что законопроекты, разрешающие сбор валежника, вносились на рассмотрение Госдумы неоднократно. Рослеснадзор при этом постоянно подчеркивал, что и так не считает лежащие на земле валежник и хворост платными лесными ресурсами, поэтому не рассматривает их сбор населением как правонарушение.