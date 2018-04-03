Гроші (Деньги). Обманчивая благотворительность (02.04.2018)

Добавлено: 03 апр 2018 в 11:14 ,

Гроші (Деньги). Обманчивая благотворительность последний выпуск 2 апреля. Стартовала подписная кампания в медицине. То есть все украинцы должны избрать себе семейного врача и заключить декларации с ним. Выбираем медиков мы сами, а платит им – государство. Не как раньше – просто за факт существования, а за нас с вами, пациентов. И чем больше пациентов выберет определенного врача, тем больше он заработает. Кому сломанная психика, а кому – легкая нажива. «Гроші» разоблачают циничную схему: как благотворители обманывают семьи бойцов АТО. На что дельцы готовы пойти ради больших денег? Шокирующая история.





загрузка...