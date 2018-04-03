Харпер Бекхэм начала капризничать в аэропорту

Долгие перелеты маленькие дети переносят не так легко, как их родители. Звездная семья Бекхэм постоянно находится в перелетах и на этот раз отправилась из Британии в США на весенние каникулы. Шестилетняя Харпер не привыкла к долгим перелетам и сильно устала. Из-за этого малышка начала капризничать, а мама Виктория начала ее успокаивать. Данную сцену запечатлели папарацци в аэропорту сразу после перелета.



На фотографиях Харпер выглядит очень расстроенной, явно недовольной чем-то. 43-летняя Виктория пытается успокоить дочь, целуя ее и обнимая. 15-летний Ромео также не стоял в стороне и попытался вразумить младшую сестру. 13-летний Круз решил не влезать в ссору, ведь по выражению его лица видно, что такие капризы сестры ему уже надоели. Конфликт был исчерпан всего через пару минут, и мама с дочерью за руки ушли из аэропорта.



Семья направлялась к отцу семейства — Дэвиду. Тот улетел в США пораньше и уже встретился со старшим сыном Бруклином в Нью-Йорке — вместе они посетили тату-салон, где Бруклин набил себе очередной рисунок. Вскоре всё семейство отправилось на теннисный матч в Майами, чтобы вместе отпраздновать Пасху.

Возможно, поход на теннисный матч инициировал Ромео, ведь он к этому виду спорта не равнодушен. По стопам отца тот не пошел и футболистом не стал. Правда, идея связать свою жизнь с большим спортом его привлекает и тот усердно тренируется на теннисных кортах.

Кстати, до поездки на матч, шестилетняя Харпер преподнесла своей маме трогательный сюрприз, нарисовав для нее поздравительную открытку и назвав ее «супергеройской мамой».

Раннее все семейство посещало Нью-Йорк чтобы поддержать Викторию, ведь в рамках Недели моды она представила свою новую коллекцию ready-to-wear.