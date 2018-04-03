Хоккеистки "Агидели" вновь победили СКИФ в чемпионате ЖХЛ

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Хоккеистки уфимской "Агидели" нанесли гостевое поражение нижегородскому СКИФу во втором матче команд в рамках регулярного чемпионата Женской хоккейной лиги (ЖХЛ).

Встреча, состоявшаяся во вторник в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 5:1 (2:0, 0:1, 3:0) в пользу гостей. В составе победительниц шайбы забросили Николь Чупкова (1-я минута), Александра Капустина (17), Елизавета Роднова (48), Анна Шибанова (53), Элина Митрофанова (55). Автором гола у хозяек льда стала Полина Болгарева (36).

Днем ранее команды уже встречались, и тогда в овертайме также сильнее оказалась "Агидель" (3:2).

Эта игра стала заключительной для обоих клубов в регулярном чемпионате ЖХЛ-2017/18. В полуфинале плей-офф "Агидель" и СКИФ, финишировавшие на первой и четвертой позициях в "регулярке" соответственно, вновь сыграют между собой.