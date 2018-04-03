История отношений и подробности развода Ченнинга и Дженны Татум: что случилось и кто виноват

Дженна Дьюэнн-Татум

Новостями о расставании звездных пар уже никого не удивишь. Случается это так часто, что, к сожалению, становится уже делом привычным. Сегодня печальным сообщением о разводе своих поклонников расстроили Ченнинг Татум и Дженна Дьюэнн-Татум, чьи отношения для многих были примером для подражания. Но, как это обычно случается, в жизни все оказывается совсем не таким идеальным, как это выглядит на картинке. Как начинался роман этой пары и почему супруги расстались — рассказываем в нашем материале на NEWSTES.RU.





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Несмотря на то что, как говорят супруги, между ними не было сильных разногласий, источники утверждают, что разлад в их отношениях случился уже некоторое время назад. Еще в ноябре прошлого года актриса стала выходить в свет одна — тогда-то поклонники пары и заподозрили что-то неладное. Как говорят инсайдеры, оба они были слишком заняты работой, из-за чего все меньше времени стали проводить вместе.

Ченнинг работает нон-стоп. В этом году должны выйти четыре фильма с его участием. А Дженна готовится к съемкам фильма "Берлин, я люблю тебя" (Berlin, I love You). Они преданы своей дочери и упорно трудились над тем, чтобы создать счастливую семью и как можно больше времени проводить вместе, несмотря на проблемы в их отношениях,

— рассказал инсайдер.

А ведь еще недавно ничего не предвещало такого развития событий. История знакомства этой пары, их отношений и брака была более чем романтична. Девять лет безусловной любви и семейного счастья, к сожалению, подошли к концу. Но поностальгировать иногда, согласитесь, очень приятно.

Знакомство

Ченнинг Татум и Дженна Дьюэнн-Татум познакомились в 2005 году на съемках фильма "Шаг вперед" (Step Up). Как это нередко случается, вслед за экранными отношениями любовь вспыхнула между ними и в жизни. Так стремительно начался их роман.

Я знал, что моя связь с Дженной в начале отношений сильна, но я не знал, какими будут наши отношения. И однажды Дженна просто выпалила, что она точно знает, чего хочет в жизни и ей больше не нужно это искать — это был я,— признавался потом актер.

Ченнинг Татум и Дженна Дьюэнн-Татум в фильме "Шаг вперед"

Предложение руки и сердца и свадьба

Предложение своей возлюбленной актер сделал в 2008 году. Готовился к этому событию Татум загодя и даже придумал целый сценарий. Для этого он вместе с Дженной отправился на остров Мауи, на Гавайи, куда пригласил и своих друзей. В один из вечеров, когда солнце уже садилось, а с океана дул теплый бриз, Татум понял, что пора. Сначала, правда, он произнес речь, которая его будущую жену повергла в настоящий шок, сказав, что он не верит в институт брака и жениться вовсе не собирается. Но, увидев покрасневшие глаза Дженны и лица изумленных приятелей, поспешил встать на колено и достал из кармана кольцо. Актриса, конечно же, ответила согласием.

Свадьба Ченнинга Татума и Дженны Дьюэнн состоялась 11 июля 2009 года в Малибу в очень живописном месте и романтической обстановке. Церемония была тайной и довольно скромной, а выглядели в тот день они просто восхитительно.

Я помню, как нервничал, когда собирался произнести слова своей клятвы. Мне казалось, что я упаду в обморок,

— вспоминал потом Татум.

Брак

На самом деле, свадьба мало что изменила в их отношениях — и до официального бракосочетания они жили как настоящая семья, разве что теперь они стали думать о потомстве. 31 мая 2013 года у пары родилась дочь Эверли. Рождение ребенка, кажется, только еще больше укрепило их отношения. Татум признавался, что души не чает в своей супруге и их дочери.

Ченнинг Татум и Дженна Дьюэнн-Татум с дочерью Эверли

Вместе с женой они не стеснялись признаваться друг другу в любви в соцсетях, сделали одинаковые татуировки и казались просто идеальной семьей, хотя сами это не боялись опровергать.

Некоторые смотрят на нас с мужем и говорят: "Ребята, у вас такая идеальная жизнь!" А мне хочется переубедить их, потому что нет идеальных людей. Отличная вещь — возможность расти вместе. Когда один начинает расти, другой догоняет его. Пара должна подходить к отношениям осознанно и работать над ними. Нужно видеть то, что требует доработки. Мы оба хорошо знали это и были готовы. У нас всегда были общие ценности, но мы не идеальны! Мы ссоримся, как и другие пары, расходимся во мнениях. Бывают дни, когда мы не любим друг друга,

— говорила Дженна.

Разлад

Так или иначе, несмотря на все слухи, инсайдеры и представители СМИ могут строить лишь догадки относительно причин развода пары, выдвигая самые нелепые и маловероятные версии. Что же действительно произошло в отношениях актерской четы, известно только им. Впрочем, может, оно и к лучшему — не зря же сор из избы выносить не советуют.