Итоги дня (02.04.2018)

Добавлено: 03 апр 2018 в 10:00 ,

Итоги дня последний выпуск 2 апреля. Ностальгия по гречке: новая британская версия о деле Скрипалей винит во всем привезенную из России гречку. Зачем перебежчику русская крупа? Кто привез продукт в Лондон? “Сумма” с вычитанием: в чем обвиняют братьев Магомедовых – представителей богатейших людей России? Чего им не хватает в тюремной спецкамере и кто будет следующим в новом витке борьбы с коррупцией? 30 лет назад на экраны вышел культовый фильм “Асса”. Как повзрослевшего “Мальчика Бананана” принимает “город золотой”? Что изменилось с тех пор, как Виктор Цой требовал перемен.





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