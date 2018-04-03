Итоги выборов президента РФ отменили на 18 участках

Представитель Центризбиркома РФ Александр Клюкин сообщил об отмене результатов голосования на президентских выборах по 18 избирательным участкам и возможности дальнейшей отмены по итогам проверок.

«Отменены итоги голосования в 18 участковых избирательных комиссиях в 9 регионах. Но на сегодня это не все», — цитирует Клюкина РИА Новости.

По словам члена ЦИК РФ, еще на пяти или шести избирательных участках итоги президентских выборов могут быть аннулированы в судебном порядке.

Клюкин заверил, что Центризбирком продолжает рассматривать поступающие к нему жалобы и обращения граждан по итогам состоявшегося 18 марта голосования.

Напомним, 21 марта стало известно, что результаты голосования отменены на 14 избирательных участках, включая один расположенный за пределами РФ — в Австралии.