Кабмин обязал банки РФ получать рейтинг по национальной шкале

Правительство РФ обязало российские банки получать кредитный рейтинг, который соответствующие агентства присваивают по национальной рейтинговой шкале, говорится в постановлении, опубликованном на сайте правительства.

Постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. «Подписанным постановлением установлено дополнительное требование — наличие кредитного рейтинга, присвоенного банку по национальной рейтинговой шкале кредитным рейтинговым агентством», — говорится в тексте документа.

В пояснении к постановлению указано, что оценка российских банков по национальной рейтинговой шкале позволит объективно оценивать их кредитоспособность, повысит стабильность рынка банковских гарантий и их использование в качестве надежного обеспечительного инструмента.