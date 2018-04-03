Кабмин поддержал позицию Минобрнауки в отношении ЕГЭ

Вице-премьер РФ Ольга Голодец, курирующая в российском правительстве вопросы социальной политики, заявила, что кабмин поддерживает позицию Министерства образования и науки в отношении Единого государственного экзамена, сообщает RNS.

Ранее президент Российской академии наук Александр Сергеев раскритиковал ЕГЭ на Московском экономическом форуме, отметив, что современная система образования нуждается в реформировании.

В ответ глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила, что система ЕГЭ «совершенствовалась последние годы» и теперь «укрепляет развитие единого образовательного пространства и дает возможность россиянам поступать в вузы на равных условиях».

Голодец, в свою очередь, отметила: «В данном случае Минобрнауки отражает позицию правительства».