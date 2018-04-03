Кабмин РФ потратил почти 75% резервного фонда с начала года

С начала 2018 года — за первый квартал — российское правительство потратило 74,7% своего бюджетного резервного фонда (157,3 млрд рублей из 210,7 млрд рублей), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на итоге недавнего заседания кабинета министров.

По данным издания, 36,7 млрд рублей выдано регионам в виде дотаций на стимулирование роста налогового потенциала, 20 млрд рублей — на обеспечение сбалансированности региональных бюджетов, 12,2 млрд рублей на «иные мероприятия» (поддержку автомобильной промышленности), по 10 млрд рублей — на ремонт детских поликлиник и направление «Кооперация и экспорт».

Кроме того, 7 млрд рублей ушло на поддержку сельского хозяйства, 6 млрд рублей — на поддержку проекта «Сухой Суперджет 100», 5 млрд рублей — ВЭБу на поддержку сельского хозяйства, 4,4 млрд рублей — на развитие хосписов, 3,5 млрд рублей — на подключение к интернету медицинских учреждений, 3,3 млрд рублей составили дополнительные расходы по проекту «Цифровая экономика», 2,5 млрд рублей выделено на повышение квалификации врачей.

Резервные средства исполнительных органов государственной власти, включая кабмин, согласно Бюджетному кодексу, предназначены для «финансового обеспечения непредвиденных расходов».