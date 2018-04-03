Кадры решают все: в Украине появится новый Министр здравоохранения

Украинский парламент сделал первый шаг к увольнению Ульяны Супрун, которая с 2016 года работает в качестве исполняющей обязанности главы Министерства здравоохранения.По данным ресурса “Интерфакс-Украина”, профильный комитет Верховной Рады поддержал проект постановления об увольнении Супрун.Добавим, что вопрос отставки Супрун в парламентский комитет по здравоохранению внесли представители “Оппозиционного блока” – Игорь Шурма и Александр Вилкул.В Верховной Раде практически без остановки критикуют деятельность Супрун. Учитывая принятое комитетом решение, существует большая вероятность того, что уже в ближайшее время должность Министра здравоохранения Украины вновь станет вакантной.