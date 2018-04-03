Как положить плитку на даче своими руками

Решение выкладки плитки собственноручно – смелое и абсолютно правильное. Нет ничего сложного в том, чтобы самостоятельно облагородить тропинку из плитки, сделав свой участок приятным по виду, удобным и безопасным для ходьбы.

Первое, что необходимо для выкладки плитки – это сама плитка. Выбирать ее нужно исходя из собственных дизайнерских предпочтений, но также с учетом почв на вашем участке. Особое внимание стоит обращать на особенно сухую землю, ведь укладка плитки своими руками – занятие простое, но в случае с перекрытием дренажа, земля на месте плитки может существенно снизить срок ее эксплуатации.

Для начала нужно подготовить инструмент, а это швеллер, молоток, профиль, мастерок, грабли, уровень, шланг и цемент с песком. Далее нужно выбрать место укладки так, чтобы обеспечить качественный слив воды. Особенно это важно от этого зависит дренаж вокруг дома, чтобы сырость не попадала в фундамент или его части.

После выбора места надо разровнять почву и установить колья на местах краев будущей плитки. Особенно рыхлый и мягкий слой почвы поливается и плотно утрамбовывается. Сверху посыпается песок и также разравнивается, снова поливается. После этого нужно снова нанести метки кольями. О том, как это правильно это делать можно узнать на сайте https://myremdom.ru.

Далее нужно заготовить и залить бетонную стяжку на подготовленную поверхность. Высота ее примерно равняется 3-4 сантиметрам, а ее гладкость регулируется швеллером.

В заключении выбираем рисунок (если он предусмотрен), натягиваем на колья нить или веревку и начинаем выкладывать плитку. Оставшиеся зазоры нужно замазать остатками цемента. В последующем нужно дать смеси засохнуть и ваша дачная тропинка из плитки готова.