Капитан судна «Норд» сообщил об издевательствах со стороны СБУ

Экипаж арестованного на Украине российского судна «Норд» подвергается постоянным издевательствам со стороны сотрудников Службы безопасности Украины и пограничников. Об этом сообщил капитан корабля Владимир Горбенко, передаёт РИА «Новости».

«Нас заперли на нашем судне. Сотрудники СБУ и пограничники постоянно унижают нас и издеваются над нами. Мы вынуждены жить рядом с пятью тоннами гниющей рыбы. Постоянно дышать отравленным воздухом. Только сегодня был произведен первый вывоз бака с отходами, но договор заключен не был», — сказал Горбенко. Читайте по теме

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По его ловам, заявления Госпогранслужбы о том, что Украина обеспечила экипаж всем необходимым для жизни, являются неправдой. Горбенко сообщил, что несколько дней назад сотрудники СБУ опломбировали трюм с работающим электрооборудованием.

«Мы не можем туда зайти и не знаем, что там сейчас происходит. В любую минуту на судне может начаться пожар. Оно может затонуть. И, судя по тому, как с нами обращаются, нас никто не будет спасать», — сообщил капитан корабля.

25 марта украинские пограничники в Азовском море задержали российское судно «Норд». В связи с этим на Украине было возбуждено уголовное дело по факту «нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из неё».

30 марта пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила об аресте корабля. На борту судна находились 10 членов экипажа, у них были выданные в Керчи российские паспорта.

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