Катя Жужа резко высказалась о подругах и дружбе

Давайте начистоту. Женской дружбы не существует. Не существует, если, как уже верно написала Лена Миро, одна женщина по привычке хрюкает, а другая вторит такому хрюканью. Я долго думала, что это взаимно. Дружить. Но Миро - хоть и крепкословая с*ка, но сказала правду. Дружить - это не хрюкать. И дело не в пакетах, которые ты открываешь, чтобы показать своё превосходство. И не в прямых эфирах и куче постов, которые зеваки разнесут на многословный треп по интернету. Я поняла другое. Неважно, насколько ты дружишь. Дружба не измеряется в количестве приглашений на торжества. Это жизнь, а не дружба.Не знаю, уж благодаря ли опыту, или умным людям, да это и неважно, я наконец-то поняла. Лично для себя. Людей, которые были рядом и выбрали не разделять с тобой ни успех, ни падения, ни горе, ни радость, надо уметь благодарить за их добро. Ну были же они друзьями. Ну перестали. Ну и что. Это ни плохо, ни хорошо. И самое тупорылое, что можно решить - продолжить играть в этот словесный пинг-понг. Короче, бабы. Я вас любила. И где-то продолжаю любить. С вами было круто.Я благодарю свою бывшую подругу за то, что перевела мне 100 рублей на карту, когда мне было нужно. Что «содержала» меня, мою дочь, собаку и собаку собаки, если угодно, если от того, что именно это - показатель нашей дружбы. По х*й ,что из этого правда, а что нет. Спасибо! Вы были Крутыми. И то, что я выбрала так обманываться - моя проблема. Но вот ведь незадача для зевак и прочих прачек. Я это решила и... пережила. И лучше лично для меня перестать подхрюкивать из страха потерять халявные сторис на пару другую миллионов просмотров с отметкой, нежели врать себе. И уж тем более вам.Докладываю всем читателям, кто бы Вы ни были. У меня классное событие: моя дочь выбрала себе собаку. Никогда не просила, а тут бац - и выбрала. И для меня эта мелочь сейчас, как и любая другая - гораздо важнее, чем с*ач ввиду женского несчастья. Вы меня простите, конечно, если есть за что. Но бабоньки. Мне важно дальше. И если судьба распорядится так, что через 5 или 20 лет судьба предложит с вами сесть за один стол, и я пойму что мне снова с вами клево - я сяду. И неважно сколько купленных сами себе пакетов с брендовыми кроссами вы выложили в Инстаграм. Мои друзья (главное ударение на слово мои) могут меня бесить, раздражать, получать от меня лютой п**ды, равно как и я от них. Но только друзьями они быть не перестанут. А тут... тут мне остаётся только выбрать не продолжать вторить хрюканию баб, которые собственно продолжают хрюкать. Ведь Перестанут. Рано или поздно.Простите, благодарю, занавес, любви вам. И мне пожелайте, если хватит смелости, честности и собственного счастья. А для непрощенной изгнанницы - я слишком счастлива. Всем классных выходных, я кончила. А теперь не забудьте простебать последнее слово из последнего предложения на любую из тем, которая будет угодна вашей душе, но явит собой лишь показатель скудности или развитости ума. Ваша неблагодарная свинья и касплейщица (погуглите что это такое), ЖуЖа.