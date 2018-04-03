КДК рассмотрит поведение Смолова в матче РФПЛ с "Анжи", игрок приглашен на заседание

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости, Вероника Столбунова. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит инцидент с участием нападающего "Краснодара" Федора Смолова в матче чемпионата России с махачкалинским "Анжи", сообщил корреспонденту РИА Новости председатель КДК Артур Григорьянц.

"Краснодар" в воскресенье дома сыграл вничью с "Анжи" (1:1) в 24-м туре РФПЛ, упустив победу на последних секундах игры. Смолов был заменен в конце второго тайма и, уходя с поля, нецензурно выругался в адрес кого-то из зрителей. Позже футболист попросил прощение за данную ситуацию в своем микроблоге в Twitter, пояснив, что такая реакция была вызвана "недовольством своей игрой".

"КДК завтра рассмотрит ситуацию со Смоловым по материалам в СМИ, а именно - ненормативная лексика. Игрок приглашен на заседание", - сказал Григорьянц по телефону.

Заседание КДК РФС состоится в среду.