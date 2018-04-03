Кибервойска Украины выявили в ОРДЛО координаты новых баз боевиков

Украинские кибервойска выявили в Донбассе географические координаты новых баз боевиков и данные об отдельных боевиках «ЛДНР».

Сообщается, что все географические данные хакеры отправили в СБУ и волонтерам, которые работают с армией. Руководитель Украинских кибервойск Евгений Докукин отметил, что информация будет использоваться военными для уничтожения баз и боевиков.

Докукин уточнил: «Георазведка проводится в рамках разведывательной операции вместе с аудио и видеоразведкой. Все данные я передаю лично и из соображений безопасности их не разглашаю».

Только часть некоторых, уже устаревших данных, активисты Украинских кибервойск выкладывают в сеть, в том числе спутниковые снимки российской военной техники на Донетчине, координаты размещения некоторых баз боевиков.

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