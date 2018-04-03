Китай оценил ответ РФ на высылку дипломатов

Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан во вторник назвал адекватным ответ Москвы на высылку западными странами российских дипломатов в связи со скандалом вокруг отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

«Действия России по высылке дипломатов ряда стран в ответ на экстрадицию представителей российских дипломатических миссий в этих государствах носили сбалансированный характер», — цитирует ТАСС его заявление.

Дипломат обратил внимание, что взаимопонимание сторон по этому делу не достигнуто, нужно выяснять истинные обстоятельства и выстраивать диалог. В то же время Шуан предостерег страны от применения методов и мышления времен холодной войны.

На прошлой неделе порядка двух десятков стран-членов Евросоюза, а также США, Канада, Австралия, Албания, Македония, Молдавия, Норвегия и Украина приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери, где 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Великобритания заявила, что к отравлению Скрипалей причастна Россия. Москва в свою очередь категорически отвергла эти предположения и предприняла ответные меры в отношении государств, поддержавших массовую высылку российских дипломатов со своей территории.

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