Китай зеркально ответит на торговые меры со стороны США

Посол КНР в США Цуй Тьянкай заявил, что страна зеркально ответит на введение новых торговых мер с американской стороны. Его слова привел телеканал CCTV.

Со 2 апреля Китай для компенсации ущерба и в защиту интересов государства ввел пошлины по 15% и 25% на 128 товаров, привозимых из Соединенных Штатов. Так Пекин ответил на американские пошлины на сталь и алюминий.

Соответствующий документ 23 марта подписал президент США Дональд Трамп, объяснив указ «защитой интересов безопасности Америки». В этот же день американский лидер подписал меморандум «О борьбе с экономической агрессией Китая». Документ позволил ввести пошлины на товары из КНР.