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Клад ранних византийских монет найден археологами в древней гавани Коринфа


Добавлено: 03 апр 2018 в 12:27, Категория: Новости на сегодня
Клад ранних византийских монет найден археологами в древней гавани Коринфа

Под разрушенным зданием в Лехайоне, главной гавани древнего Коринфа, археологи нашли 119 древних монет. Клад датируется концом V века нашей эры.

Коринф был расположен на узком перешейке между Пелопоннесом и Средней Грецией и владел двумя портами, между которыми была построена дорога, чтобы перетаскивать корабли из Ионического моря в Эгейское. Коринфяне даже планировали прорыть канал, но задача оказалась тогда невыполнимой. «Трудно человеку насильственно менять устроенное богами», – писал этому поводу Павсаний в «Описании Эллады». Восточный порт Коринфа назывался Кенхреи, западный – Лехайон. О ведущихся сейчас раскопках Лехайона мы уже рассказывали ранее.

Монетный клад был найден под развалинами рухнувшего здания, расположенного рядом с кузнечными мастерскими (сохранились запасы необработанного железа и скопления шлака). Самые ранние из монет относятся к правлению Константина Великого (306 – 337 годы), самые поздние – к царствованию Анастасия I (491 – 518 годы). По словам изучившего клад профессора Майкла Иерарди (Michael Ierardi) из Бриджуотерского университета, последние монеты, судя по их размеру и весу, были отчеканены между 491 и 498 годами, до проведенной Анастасием I денежной реформы. Археологи также предполагают, что здание, где хранились монеты, было разрушено в результате землетрясения, нанесшего Коринфу и Лехайону значительный ущерб в конце VI века.


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Добавлено: 03 апр 2018 в 12:27, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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