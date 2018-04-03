Клад ранних византийских монет найден археологами в древней гавани Коринфа

Под разрушенным зданием в Лехайоне, главной гавани древнего Коринфа, археологи нашли 119 древних монет. Клад датируется концом V века нашей эры.

Коринф был расположен на узком перешейке между Пелопоннесом и Средней Грецией и владел двумя портами, между которыми была построена дорога, чтобы перетаскивать корабли из Ионического моря в Эгейское. Коринфяне даже планировали прорыть канал, но задача оказалась тогда невыполнимой. «Трудно человеку насильственно менять устроенное богами», – писал этому поводу Павсаний в «Описании Эллады». Восточный порт Коринфа назывался Кенхреи, западный – Лехайон. О ведущихся сейчас раскопках Лехайона мы уже рассказывали ранее.

Монетный клад был найден под развалинами рухнувшего здания, расположенного рядом с кузнечными мастерскими (сохранились запасы необработанного железа и скопления шлака). Самые ранние из монет относятся к правлению Константина Великого (306 – 337 годы), самые поздние – к царствованию Анастасия I (491 – 518 годы). По словам изучившего клад профессора Майкла Иерарди (Michael Ierardi) из Бриджуотерского университета, последние монеты, судя по их размеру и весу, были отчеканены между 491 и 498 годами, до проведенной Анастасием I денежной реформы. Археологи также предполагают, что здание, где хранились монеты, было разрушено в результате землетрясения, нанесшего Коринфу и Лехайону значительный ущерб в конце VI века.