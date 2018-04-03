Кольцо с рубином - 63 серия (03.04.2018)

Добавлено: 03 апр 2018 в 14:49 ,

Новый сериал-фильм Обручка з рубіном 63 серия 3 апреля. От весенних паводков страдают Одесская, Днепропетровская и Сумская области. Больше всего затопило тамошнюю Ахтырку – река вышла из берегов. По некоторым улицам передвигаться можно было только на лодках. Уровень воды – достигал метра. Вопреки неутешительным прогнозам врачей, после автокатастрофы обе девушки выжили, но впали в кому. Из-за серьезных повреждений – ни врачи, ни родственники не смогли опознать, кто из сестер Яна, а кто Аня. Решающую роль сыграло кольцо с рубином Ани, которое в момент ДТП было на безымянном пальце Яны. Сестер перепутали.





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