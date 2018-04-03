Кремль отказался вмешиваться в ситуацию с выборами мэра Екатеринбурга

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать отмену прямых выборов мэра Екатеринбурга заявил, что это решение — «целиком и полностью прерогатива местного законодательного собрания».

«Поэтому мы не можем ни вмешиваться, ни комментировать», — цитирует представителя Кремля РБК.

Напомним, соответствующее решение депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли 3 апреля большинством голосов. Законопроект, согласно которому теперь выбирать градоначальника будет городская дума, а не жители Екатеринбурга, внес на рассмотрение ЗакСа вице-губернатор Свердловской области Владимир Тунгусов.

Действующий мэр уральской столицы Евгений Ройзман, полномочия которого истекают в сентябре 2018 года, предположил, что это решение направлено конкретно против него, и отказался участвовать в выборах по новым правилам.

С 2010 года управленческие функции в Екатеринбурге были разграничены: мэр выполнял преимущественно представительские функции, являясь также главой городской думы, а за хозяйство и имущество отвечал сити-менеджер, назначаемый по конкурсной процедуре.