Ксения Собчак сменила имя на Феклу Ивановну

Поклонники Ксении Собчак были удивлены, увидев ее в новом образе. Телеведущая сменила амплуа, а заодно и строгие костюмы. Впрочем, свое временное преображение Собчак объяснила в свойственной ей манере:

«28 мая в Театре Наций мы снова будем играть “Женитьбу”. Лично я очень соскучилась по театральной сцене!».

Как оказалось, политик, бизнес-вумен, главный редактор одного из глянцевых журналов вновь вернулась на театральные подмостки. Чем манит театр Ксению Собчак?

Ксения Собчак





«У искусства есть целительная сила - я в этом уверена. Ты выходишь на сцену или садишься в зрительный зал - и на пару часов погружаешься в другой мир».

Напомним, в спектакле «Женитьба» Собчак исполняет роль Феклы Ивановны. Главную роль играет Максим Виторган. «Женитьба» - постановка режиссера Филиппа Григорьяна, которого вдохновил классический сюжет Гоголя. Однако свое детище режиссер называет не иначе, как «Токсичный китч».