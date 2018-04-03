Масштабное командно-штабное учение РВСН завершилось в Свердловской области

В РВСН завершилось масштабное командно-штабное учение с Тагильским ракетным соединением, в котором были задействованы более 3 тыс. военнослужащих и более 300 единиц техники.

Под покровом ночи ракетные полки ПГРК «Ярс» вышли на маршруты боевого патрулирования.

В ходе учения отрабатывались различные задачи и вводные, в том числе по приведению в высшие степени боевой готовности, совершению маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования, противодействию диверсионно-разведывательным группам (ДРГ) и ударам высокоточного оружия, выполнению боевых задач в условиях активного радиоэлектронного подавления и интенсивных действий в районах дислокации войск.

Впервые в командно-штабном учении было задействовано около десяти образцов перспективной специальной техники, в том числе для инженерных подразделений, охраны и обороны, РХБ защиты.

Для отработки вопросов прикрытия позиционного района дивизии и имитации действий авиации было задействовано звено сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31. Задачи ведения воздушной разведки элементов боевого порядка ракетных полков на маршрутах боевого патрулирования выполняли самолеты Ан-30.

Для поиска и борьбы с ДРГ применялись вертолёты и комплексы БЛА.

В учении на качественно новом уровне отрабатывались вопросы маскировки подвижных грунтовых ракетных комплексов, вывода частей и подразделений РВСН из-под ударов и противодействия современным и перспективным средствам воздушного нападения, а также оповещения об угрозе их применения во взаимодействии с соединениями и частями ЦВО. Кроме того, для отработки вопросов оповещения об угрозе воздушного нападения были привлечены боевые расчеты соединения Воздушно-космической обороны.

На вооружении Тагильского ракетного соединения находится подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс».