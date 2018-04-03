Медики предупредили о передозировке витаминами

Исследователи из США провели тесты, которые показали, что чрезмерный интерес к витаминам может негативно сказываться на здоровье.Медики отметили, что витамины только на первый взгляд кажутся безопасными и безвредными. На самом деле, повышенная дозировка витаминов может негативно сказаться на здоровье и даже серьезно ему навредить.Как удалось выяснить сайту МедикФорум, передозировка витаминами может оказаться опасной. Витамины нельзя употреблять без назначения врача в таком количестве, которое кажется уместным самому пациенту. При этом, побочные эффекты от передозировки могут быть разными для каждого отдельного случая.Так, отмечается, что некоторые витамины могут приводить к легким проблемам со здоровьем, например, с пищеварением, а некоторые витамины могут серьезно влиять на состояние организма и приводить к более серьезным последствиям. При этом, речь идет в первую очередь об потреблении синтетических витаминов в чрезмерном количестве.Натуральные витамины, которые человек получает из пищи, не несут такой опасности для здоровья, тем более, что передозировка в этом случае намного менее вероятна. В настоящий момент медики заявляют о проблемах с передозировкой витаминами, которая фиксируется все чаще и чаще. Бесценный витамин А, если его принимать слишком часто, способен вызвать выпадение волос, спровоцировать ломкость ногтей, потерю аппетита, головную боль. Также это может касаться витамина Е.