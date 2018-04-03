Мемория. Матвей Мудров

3 апреля 1776 года родился врач Матвей Мудров, один из основоположников терапии в России.

Личное дело

Матвей Яковлевич Мудров (1776 – 1831) родился в Вологде, в семье священника. Учился в местной духовной семинарии, средства на обучение зарабатывал, занимаясь переплетным делом и давая уроки детям. По совету штабс-лекаря Осипа Кирдана, сыновей которого он учил, Матвей Мудров решил отказаться от духовной карьеры и поехать в Москву, чтобы учиться на врача. До отъезда самостоятельно изучал труды Гиппократа.

В Москве он оказался в 1794 году, в возрасте 24 лет. Осип Кирдан дал ему рекомендательное письмо к профессору анатомии Московского университета Францу Керестури. Тот представил Матвея директору университета Павлу Фонвизину. Уровень знаний Матвея Мудрова, в первую очередь владения латинским языком, оказался достаточным, чтобы его приняли в последний класс университетской гимназии. Год спустя Мудров успешно завершил обучение в гимназии и стал студентом медицинского факультета.

Учился Мудров усердно и неоднократно получил награды за успехи в учении, но сам был разочарован отрывом образования от врачебной практики. Студенты почти не видели больных. «Мы учись танцевать, не видя, как танцуют», – писал он позже. В 1800 году он окончил университет со степенью кандидата медицины и отправился для совершенствования своих познаний в Европу. В ожидании отправки за границу он некоторое время жил в Петербурге, где работал в Морском госпитале и посещал лекции в Медико-хирургической академии. За границей Мудров провел несколько лет. Занимался в университетах и клиниках Берлина, Лансгута, Бамбурга, Лейпцига, Дрездена, Вюрцбурга, Гамбурга, Геттингена, Вены и Парижа. Хотя основной целью его командировки было совершенствование в хирургии, он глубоко изучал также внутренние болезни, акушерство, кожно-венерические заболевания, глазные болезни и теоретические дисциплины. Знакомился с работой повивальных институтов, приютов для подкидышей, «оспенных домов», заведений для слепых и глухих. За время, проведенное за границей, он подготовил исследование «De spontanea plaucentae solutione» («О самопроизвольном отхождении плаценты»), за которое получил степень доктора медицины и был заочно избран экстраординарным профессором Московского университета.

Возвращаясь в Россию, в 1807 году некоторое время был врачом в действующей армии, заведовал отделением главного военного госпиталя в Вильно, боролся с эпидемией дизентерии и написал труд «Принципы военной патологии в отношении лечения огнестрельных ран и ампутации конечностей на поле боя…», содержавший руководство по военно-полевой хирургии и терапии.

На основе опыта, полученного в зарубежных учебных заведениях, Мудров составил «чертеж практических врачебных наук, снятый с главных училищ Германии и Франции» и подготовил программу реорганизации медицинского образования в Московском университете, получившую одобрение университетского руководства. С 1808 года Матвей Мудров стал профессором «гигиены и военных болезней», на следующий год он стал профессором кафедры патологии и терапии, а через четыре года начал преподавание и в московском отделении Медико-хирургической академии. В 1812 году был избран деканом медицинского факультета. В дальнейшем избирался на этот пост неоднократно (1812-1815, 1819-1820, 1825-1827 и 1828-1830 годы). Был известен не только как преподаватель, но и как активно практикующий врач. Бесплатно лечил бедных, покупая за свой счет для них лекарства.

В конце 1829 года, когда в Поволжье началась эпидемия холеры, Мудров был назначен председателем комиссии по борьбе с эпидемией. Для организации работы он выехал в Саратов. Когда в 1831 году холера проникла в Петербург, Мудрова пригласили в столицу. Там врач сам заразился холерой и умер 8 июля 1831 года.

Занятия со студентами в госпитале в начале XIX в. slingosiberia.ru

Чем знаменит

Мудров стал реформатором отечественной системы медицинского образования, во многом благодаря его усилиям, подготовка врачей в российских университетах стала отвечать самым высоким стандартам того времени. Им были введены практические занятия для студентов и преподавание патологической и сравнительной анатомии, созданы курсы военной гигиены и военно-полевой хирургии. В клинической практике он разработал методику обследования больных (сбор анамнеза, осмотр, пальпация, перкуссия, акускультация), систему опроса больного, ввел в обиход историю болезни как медицинский документ. В его клинике практиковались утренние профессорские и вечерние адъюнктские обходы вместе со студентами, ночные дежурства студентов и курация больных.

О чем надо знать

Со своей женой Матвей Мудров познакомился при необычных обстоятельствах. Декан медицинского факультета Федор Политковский рекомендовал способного студента в качестве лекаря для лечения оспы у дочери профессора Харитона Чеботарева. Мудров спас девушку, и вскоре Софья Чеботарева обручилась с ним, а после его возвращения из заграничной стажировки они поженились. Современник писал о Софье: «Ум серьезный, учености бездна <…> кроме древних языков знает столько наук и знает так основательно, что впору было бы иному профессору: это Паскаль в юбке…». У Софьи и Матвея было трое детей, но двое сыновей умерли в раннем возрасте. Дочь, Софья Матвеена, стала женой литератора Ивана Великопольского. Также в семье Матвея Мудрова воспитывалась его племянница, Софья Алексеевна, дочь его умершего брата.

Прямая речь

Одно лечение прилично мужчинам, а другое женщинам, которые чувствительнее и слабее первых. Одно лечение потребно младенцу, другое мужу, третье старцу; одно девице, другое матери, третье женщине преклонных лет. Убавление питательных соков нужно людям, имеющим крепкие мышцы, прибавление же людям сухощавым и слабым. Бедным покой, добрая пища и средства крепительные, богатым труд, воздержание, средства очищающие.

Матвей Мудров

Мудров был человек очень умный и глубоко верующий: вся жизнь его свидетельствовала об этих двух качествах. Как медик он имел кроме знания и опытности тот орлиный взгляд, который разом проникает в причину и седалище болезни, и в то же время он приступал к лечению всегда с внутреннею молитвою. Он много потрудился для страждущего человечества, и память его да будет в благословениях! Как врач, кроме науки и опытности, он отличался еще верностию и простотою взгляда на болезнь; проницательным оком ума он мгновенно определял причину недуга и действовал на неё непосредственно и уверенно. Лекарств многосложных он не любил; все, предписываемые им, были обыкновенно просты и недороги. Он не поражал болезнь, а ограждал натуру больного. Я помню, он говаривал мне о своей методе: “Я на болезнь не нападаю; что мне до ней за дело: пускай идет своим порядком! Я от нее только отстреливаюсь и защищаю больного!” – Вместе с этим его благочестие и твёрдая воля много действовали к облегчению страждущего. Другого Мудрова не было и не будет!

Дмитриев М.А. Главы из воспоминаний моей жизни. 1864

Матвей Яковлевич был семейным врачом Голицыных, Муравьёвых, Чернышевых, Трубецких, Лопухиных, Оболенских, Тургеневых и др. именитых семей. Представляет огромный интерес, что с самых первых дней своей практики Мудров начал скрупулезно записывать в тетрадках и собирать истории болезни. Кроме того, на каждой странице своей записной книжки он записывал имена больных, которых посещал. Тяжелобольных с трудным диагнозом он подчеркивал либо одной, либо двумя, либо тремя черточками, в зависимости от того, как часто должен был их посещать. По истечении года тетрадки переплетались и вместе с записной годовой книжкой, на которой золотом наносился год работы, помещались в специальный шкаф. За 22 года своей врачебной практики он накопил 40 томов, некоторые из них имели толщину энциклопедии.

Михаил Шойфет «Сто великих врачей»

Семь фактов о Матвее Мудрове

Сведения о годе рождения Матвея Мудрова разнятся. Биографы называют и 1772, и 1774, и 1776 год. Последний вариант выбран как наиболее вероятный, поскольку был указан на надгробии Мудрова.Матвей Мудров упомянут во втором томе «Войны и мира», где рассказывается о болезни Наташи Ростовой и приглашавшихся ее отцом докторах: «…Метивье и Феллер не поняли, а Фриз понял, и Мудров еще лучше определил болезнь».Во время обучения в университете Матвей Мудров пел в хоре университетской церкви святой Татьяны.Средства на жизнь и обучение в Париже Матвей Мудров зарабатывал преподаванием в семье российского посла князя Голицына, причем учил он детей князя русскому языку.Матвей Мудров был близко знаком с семейством Тургеневых, Николаем Новиковым, Алексеем Мерзляковым, Иваном Дмитриевым, Василием Жуковским и Василием Пушкиным.На могиле Мудрова была сделана эпитафия: «Под сим камнем погребено тело раба Божия Матвея Яковлевича Мудрова, старшего члена Медицинского Совета центральной холерной комиссии, доктора, профессора и директора Клинического института Московского университета, действительного статского советника и разных орденов кавалера, окончившего земное поприще свое после долговременного служения человечеству на христианском подвиге подавания помощи зараженным холерой в Петербурге и падшего от оной жертвой своего усердия».Матвей Мудров пожертвовал крупную сумму денег на восстановление Московского университета после пожара 1812 года и передал университету свою библиотеку.

Материалы о Матвее Мудрове

Статья об Матвее Мудрове в русской Википедии

Матвей Мудров в проекте «Хронос»

Матвей Мудров в «Летописи Московского университета»

Биографический очерк