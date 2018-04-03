Мемория. Вальтер Запашный

2 апреля 1928 года родился дрессировщик Вальтер Запашный.

Личное дело

Вальтер Михайлович Запашный (1928—2007) родился в Москве, в цирковой семье. Его отец Михаил Запашный пришел в цирк после работы грузчиком и стал силовым акробатом. Мать Лидия Карловна появилась на свет в семье знаменитого клоуна и эксцентрика Карла Томпсона, гастролировавшего по России в конце XIX века под псевдонимом Мильтон. Родители Вальтера делали совместные цирковые номера.

Всего в семье родились пять детей: Сергей (1926), Вальтер (1928), Анна (в семье ее называли Нонна, 1931), Мстислав (1938) и Игорь (1940).

Поначалу Михаил Запашный не хотел, чтобы его дети работали в цирке. Он мечтал, чтобы они получили хорошее образование и профессию. Поэтому артист не брал детей на гастроли, и приобрел для них небольшой домик в Ленинграде, где дети оставались под опекой бабушки.

С началом войны Михаил Запашный ушел на фронт. Дом сгорел, и бабушке с детьми пришлось переселиться в цирковую гримерку. Потом их вывезли из блокадного города по Дороге жизни.

«В 1943 году Запашные вступили во фронтовую артистическую бригаду и уже до конца войны ездили по стране — выступали», — рассказывал сын Вальтера Запашного Эдгард.

Первыми свой цирковой номер сделали Вальтер и Мстислав. Они, как и родители, занимались силовой акробатикой, добавив в нее вольтижные элементы — когда акробаты подкидывают друг друга.

В 1949 году Вальтера призвали в армию. Одиннадцатилетний Мстислав уехал вместе с братом, став сыном полка. Оба выступали в ансамбле песни и пляски Одесского военного округа.

В 1954 году братья Запашные создали номер «Акробаты-вольтижеры». Младшие Мстислав и Игорь подлетали на руках у старших братьев. На VI Всемирном фестивале молодежи и студентов, проходившем в Москве в 1957 году, Запашные получили четыре золотые медали. Некоторые их трюки попали в Книгу рекордов Гиннеса.

Однако Вальтер Запашный, по его признанию, «грезил дрессурой», и в 1958 году начал работать с животными. Поначалу артист намеревался построить первый в СССР океанариум, а когда его заявку не утвердили, пробил в Союзгосцирке номер с хищниками. На премьере его аттракциона «Среди хищников» в 1961 году тигрица по кличке Багира, которая ранее убила жену немецкого дрессировщика, напала на Вальтера Запашного.

Выйдя через несколько месяцев из больницы, он продолжил укрощение хищников, и добился в этом значительных высот. Как рассказывал его сын Эдгард, «был выбор: либо заканчивать карьеру, либо продолжить, а если продолжить, то с какими животными? Новых, он понимал, ему никто не даст… Папа решил работать с теми животными, которые еще недавно его чуть не разорвали».

В одном из номеров Вальтеру Запашному удалось одновременно вывести на арену 38 хищников. Также он впервые на манеже оседлал льва. При этом, по словам Эдгарда, в дельнейшем на его отца произошло еще несколько нападений — «звери его сильно рвали, он весь в шрамах и уж, как минимум, раза три в реанимации побывал».

Вальтер Запашный был дважды женат. Его первая супруга — цирковая артистка Марица Запашная. Она исполняла номер «Пластический этюд» («каучук»), а затем дрессировала вместе с мужем хищников. В 1963 году в семье родилась дочь Марица Запашная-младшая — дрессировщица львов и пантер, ныне дающая представления со своим сыном Даном.

В 1975 году 47-летний Вальтер Запашный познакомился в Твери с 19-летней студенткой Татьяной, ставшей вскоре его женой и напарницей. В этом браке родились братья Эдгард (1976) и Аскольд (1977) — известные дрессировщики, вместе управляющие Большим Московским цирком (Аскольд занимает должность худрука, а Эдгард — директора).

В 1998 году Вальтер Запашный ушел с цирковой арены. 27 августа 2007 года знаменитый дрессировщик скончался в возрасте 79 лет.

Вальтер Запашный kino-teatr.ru

Чем знаменит

Яркий представитель знаменитой цирковой династии. Вместе с братьями Мстиславом и Игорем создал прославленную группу «Братья Запашные». Наибольшую известность, как и его брат Мстислав, получил как артист-дрессировщик. Вальтер Запашный выводил рекордное число хищников на арену — 38; также он впервые оседлал льва (впоследствии трюк повторили его дети). Отец цирковых артистов-дрессировщиков Марицы, Эдгарда и Аскольда Запашных.

О чем надо знать

У династии Запашных две самые известные ветви — это потомки Вальтера Запашного и Мстислава Запашного. Сыновья Вальтера Запашного — Эдгард и Аскольд — самые известные продолжатели семейной традиции, выступающие как «Братья Запашные». Эдгард — директор Большого Московского цирка, а Аскольд — его художественный руководитель. Братья также гастролируют со своей программой — «Цирк братьев Запашных».

Сын Мстислава Запашного Мстислав Мстиславович раньше возглавлял Сочинский цирк, затем собрал свою труппу «Великий русский цирк», с которой гастролирует по России. «С Аскольдом и Эдгардом мы действительно практически не общаемся, у нас разные представления о цирке, — рассказывал Мстислав Запашный-младший в 2010 году. — Мы кочевники, они — шоумены. Я знаю, что они не станут жить в цирковых гостиницах, а я, например, не стал бы сниматься в тех шоу, в которых участвуют братья».

Прямая речь

О нападении тигрицы Багиры (Ruscircus.ru): «Она только воспользовалась суматохой. Аттракцион готовился три года: я отрепетировал трюки, которые до меня никто никогда не исполнял — но выпускался в спешке, с множеством недоделок. На манеже одновременно находились тигры, львы, пантеры, леопарды, ягуары, рысь, черная пантера. Нам бы еще хоть дней десять: животные практически не знали полного рабочего света. На единственной репетиции оркестр до беспамятства напугал их громкой музыкой — и так же бездарные музыканты сыграли на премьере. Костюм не был готов — я вышел в чужом костюме, в котором звери меня не признали. Я выезжал на тройке львов — осветитель встретил их ярким прожектором в глаза… Началась общая звериная драка — уловив момент, тигрица бросилась мне на спину. Падая, я инстинктивно схватил Багиру за бакенбарды и, не давая сомкнуть людоедские челюсти, плотно вдавил свой затылок в ее небо. Тем самым я спас жизнь себе, да и ей тоже».

Татьяна Запашная о муже и его бывшей семье (7days.ru): «Мы с Вальтером практически сразу встали в очередь на кооператив, но пока дом строился, жили в их с женой четырехкомнатной квартире на Юго-Западе Москвы. Занимали с детьми две комнаты. В двух других жила Марица с дочерью, а потом и с новым мужем. У каждой семьи была своя половина, но из-за напряженного гастрольного графика мы практически не пересекались. Цирковые артисты могут год или два не появляться в Москве».

Татьяна Запашная о родне (7days.ru): «Постепенно я познакомилась почти со всеми родственниками мужа. Только младшего брата, Игоря, увидела нескоро. Сначала он сидел в тюрьме, потом — в колонии-поселении за убийство жены, цирковой артистки Ольги Лапиадо.

Это темная история. Есть несколько версий трагедии, я придерживаюсь той, которую слышала от Вальтера. Игорь безумно любил жену, но был патологически ревнив. Супруги постоянно ссорились и однажды решили разъехаться. Вскоре у Ольги появился новый мужчина. Она попросила развода, а Игорь не хотел его давать. Один из споров на эту тему закончился бурной сценой. Запашный потерял голову и в состоянии аффекта убил Ольгу».

Татьяна Запашная об отношениях Вальтера и Мстислава (7days.ru): «У Вальтера были непростые отношения с младшими братьями. Особенно с Мстиславом. О непримиримой вражде двух знаменитых дрессировщиков немало сказано и написано, и мне не хочется муссировать эту тему. Скажу одно: я старалась их объединить. Приглашала Славу к нам в гости. Надеялась, что братья выпьют по бокалу шампанского (оба практически не употребляли алкоголь), расслабятся и забудут обиды. Мстислав приходил. Мы садились за стол, но минут через десять начиналось: "А ты!" — "А ты!" Упреки, выяснение отношений. Через час, максимум полтора братья разбегались в разные стороны. Слава в сердцах хлопал дверью, а Вальтер его не удерживал.

Они начинали вместе как акробаты-вольтижеры. У Вальтера и Мстислава был замечательный номер, получавший призы на международных фестивалях, но братья очень быстро стали конкурентами и не смогли поделить лидерство не только в цирке, но и в семье. А возможно, и в любви. Поговаривали, что Мстислав первым познакомился с Марицей, а Вальтер ее увел».

Вальтер Запашный о себе (Ruscircus.ru): «Я артист цирка. В нем родился и в нем останусь до конца своих дней. На семидесятилетие я получил удивительный подарок: собственную звезду. Сейчас это модно — дарить людям звезды. И все же мне приятно думать, что когда меня не станет, где-то в созвездии Овена будет сиять звезда по имени Вальтер Запашный. И я верю, что эта звезда будет светить многим поколениям моих потомков».

6 фактов о Вальтере Запашном

Развод Вальтера с Марицей отразился на его карьере — Запашному вынесли порицание за аморальное поведение и на 15 лет сделали невыездным.Вальтер Запашный был очень строгим воспитателем, порол детей за тройки. До десятого класса по его распоряжению Аскольда и Эдгарда провожала в школу бабушка (самих школ из-за гастролей были десятки). Она вместе с дедушкой и тетей работала в коллективе Вальтера.В 1988 году во время выступления тигр схватил 60-летнего дрессировщика за руку. «В таких случаях тянуть руку нельзя, — рассказывал Аскольд Запашный. — Дернешься — зверь разорвет в клочья. Отец смотрит тигру в глаза, зовет по имени: "Вулкан!" — начинает с ним разговаривать и потихоньку вытаскивать руку из когтей. Это продолжалось несколько минут. Когда номер закончился, кровь из руки бати лилась ручьем».Василий Запашный — отец жены Вальтера Татьяны был растерзан тиграми. Аскольд Запашный говорил: «Он не занимался дрессурой, но всегда работал с нами, делал реквизит. И, конечно, знал, кого из тигров можно трогать, а кого нельзя. В тот день он просто ошибся. Решил покрасоваться перед знакомыми и пошел туда, где гуляли шесть наших тигров. Один из них не любил никаких проявлений ласки, но именно его решил погладить дед. Зверь тут же схватил деда за руку. Остальные пятеро немедленно подключились и стали рвать беззащитного человека на части. Спасти деда не смогли — через несколько дней он умер в больнице».В 1997 году Вальтеру Запашному заменили порванный тигром тазобедренный сустав на искусственный. Дрессировщик восстанавливался долго, и в следующем году на праздновании своего 70-летия передал аттракцион «Среди хищников» сыновьям. Татьяна Запашная, уйдя с арены, окончила институт управления и возглавила компанию «Цирк братьев Запашных».Вальтер Запашный написал книгу «Риск, борьба, любовь».

Материалы о Вальтере Запашном:

Биографическая справка в Википедии

Интервью Эдгарда Запашного

Справка на Zapachnye.ru

Интервью братьев Запашных на 7days.ru

Интервью Татьяны Запашной журналу «Караван историй»

