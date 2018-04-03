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МИД Австралии подтвердил выезд из страны дипломатов РФ


Добавлено: 03 апр 2018 в 00:13, Категория: Новости на сегодня
МИД Австралии подтвердил выезд из страны дипломатов РФ

Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп подтвердила ТАСС, что два российских дипломата в воскресенье поздно вечером выехали из страны. Решение об их высылке было принято 27 марта.

«Сотрудники посольства России в Австралии, которым было предписано уехать в течение семи дней, сделали это в установленный срок и уже покинули Австралию», — заявила Бишоп.

Ранее она и премьер-министр МалколмТернбулл в совместном заявлении отметили приверженность Австралии «совместным действиям с союзниками и партнерами для сдерживания России в тех случаях, когда ее действия угрожают международной безопасности». Решение о высылке российских дипломатов было принято в связи с отравлением в Солсбери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.


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Добавлено: 03 апр 2018 в 00:13, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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