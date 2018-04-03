МИД Австралии подтвердил выезд из страны дипломатов РФ

Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп подтвердила ТАСС, что два российских дипломата в воскресенье поздно вечером выехали из страны. Решение об их высылке было принято 27 марта.

«Сотрудники посольства России в Австралии, которым было предписано уехать в течение семи дней, сделали это в установленный срок и уже покинули Австралию», — заявила Бишоп.

Ранее она и премьер-министр МалколмТернбулл в совместном заявлении отметили приверженность Австралии «совместным действиям с союзниками и партнерами для сдерживания России в тех случаях, когда ее действия угрожают международной безопасности». Решение о высылке российских дипломатов было принято в связи с отравлением в Солсбери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.