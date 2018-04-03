МИД Британии признал гипотетический характер обвинений против РФ

МИД Британии признал, что обвинения в причастности России к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии строились «в том числе на основе предположений», передает РИА Новости.

Эти предположения, как пояснили в британском внешнеполитическом ведомстве, строились на основе ранее поступивших в его распоряжении сведений о возможных покушениях Москвы на бывших сотрудников российских спецслужб.

Также Форин-офис продолжает настаивать на наличии у него доказательств того, что Россия якобы изготовила и хранила «небольшое количество отравляющего газа».

Это заявление стало реакцией на неспособность британских химиков из лаборатории в Портон-Дауне установить происхождение нервно-паралитического газа, которым был отравлен экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль. Напомним, сегодня глава лаборатории Гэри Айткенхэд признал, что его подчиненные не смогли определить, где было произведено вещество, использованное для покушения. «Но мы передали научную информацию в правительство, которые использовало многие другие источники, чтобы прийти к соответствующим выводам», — добавил он.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что Лондон оказался в неловком положении. «Борис Джонсон утверждал, что в Портон-Дауне "без сомнений" установили, что отравляющее вещество применила Россия. Но глава лаборатории в Портон-Дауне признал: страна происхождения не установлена. Мэй и Джонсон зависли в воздухе со своими обвинениями накануне сессии ОЗХО. Скандал, однако», — написал сенатор в своем Twitter.

По мнению Пушкова, у британских властей нет иных доказательств причастности России к отравлению Скрипаля. «А это означает развал всех обвинений в адрес России», — резюмировал он.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон сравнивал Россию с Раскольниковым из «Преступления и наказания» Ф.М. Достоевского, поясняя, что весь мир уверен в ее виновности, поэтому вопрос лишь в том, признается она сама или будет уличена.