МИД РФ осуждает западную политику потакания терроризму и экстремизму

Замглаввы МИД России Олег Сыромолотов заявил, что использовать терроризм и экстремизм, преследуя политические цели для вмешательства в дела сторонних стран, неприемлемо.

Во вторник, третьего апреля, проходит международная конференция «Приоритетные задачи международного сотрудничества в противодействии экстремизму и терроризму», в ходе которой выступал замглавы МИД РФ. Сыромолотов рассказал, что ряд стран, вопреки существующим проблемам и международному праву, используют опасные террористические и экстремистские группировки, преследуя свои политические цели. Правительства этих стран пользуются террористами как инструментом, с помощью которого можно вмешиваться во внутренние дела других государств и дестабилизировать их деятельность, разжигая радикальные настроения в обществе.

Замминистра обозначил, что причина ситуаций на Ближнем Востоке и в Северной Африке заключается именно в том, что другие страны потакают терроризму и экстремизму. Он подчеркнул, что Москву не устраивает игнорирование и замалчивание таких действий, а также продвижение западной концепции предупреждения насильственного экстремизма на международном уровне.

Политик объяснил, что данная концепция включает произвольные интерпретации вмешательства западных стран во внутренние дела суверенных государств. Сыромолотов резюмировал, что запад зачастую оправдывает террористов и экстремистов тем, что их действия являются лишь последствием репрессий и авторитарных режимов.