Минфин объявил неконкурентными 96% закупок госкомпаний

В результате проведенного Министерством финансов РФ мониторинга применения закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» выяснилось, что свыше 96% закупок госкомпаний в 2017 году были осуществлены на неконкурентной основе. В опубликованном документе сказано, что только 3,6% закупок были проведены на торгах, аукционах и при запросе котировок.

Общий объем заключенных договоров в 2017 году составил 16,5 трлн рублей, причем заказы на 9,6 трлн рублей были реализованы по итогам закупки у единого поставщика. Минфин сообщил, что на долю пяти крупнейших заказчиков в 2017 году пришлось более 50% всех закупок, или 9 трлн рублей.

В докладе ведомства указывается, что в общей сложности заказчики использовали 5080 способов определения поставщиков, самый популярный (64,5%) относится к категории «иные способы».

Эксперт Института государственного и муниципального управления ВШЭ Марина Турчан пояснила РБК, что категория «иные» позволяет осуществлять закупки неконкурентным способом: «Часто заказчики добавляют в наименование способа закупки название электронной площадки, самой компании-заказчика, ссылки на положения о закупках, указывают подробности проведения процедуры определения поставщика и многое другое».