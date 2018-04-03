Минфин предложил повысить налог на авиарейсы через Москву

Минфин решил поддержать региональные авиарейсы за счет московских, пишут «Ведомости».

Для этого предлагается обнулить НДС на перевозки, совершаемые между региональными аэропортами, и поднять ставку налога с нынешних 10% до 18% для рейсов, идущих через Москву, говорится в письме помощника президента Игоря Левитина министру транспорта Максиму Соколову.

Согласно письму Минфин хочет скорректировать НДС до конца 2022 года. По данным Росавиации, за 2017 год внутри России были перевезены 62,7 млн авиапассажиров, из них почти три четверти летели через Москву.

Источник, близкий к Минтрансу, заявил изданию, что из-за такого налогового маневра на немосковских маршрутах авиакомпании выиграют примерно 12 млрд рублей, а на московских линиях потеряют около 29 млрд.