Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел встречу с главой военного ведомства Венесуэлы

Венесуэла выразит свою позицию по поводу действий, ведущихся против этой страны, на VII Московской конференции по международной безопасности, сообщил министр обороны Боливарианской Республики Венесуэла генерал-аншеф Владимир Падрино Лопес на встрече с российским коллегой генералом армии Сергеем Шойгу.

«Мы с радостью приняли приглашение на участие в конференции, на которой выразим наше мнение по поводу всех тех событий и всего того, что развивается против Венесуэлы. Обе наши страны являются жертвами агрессии. Естественно, немного в разных контекстах. И эта конференция, которую вы организовали, является отличным местом, где мы сможем выразить свою позицию», — сказал генерал-аншеф Владимир Падрино Лопес.

Он передал поздравления Президенту Российской Федерации Владимиру Путину с победой на выборах.

«Мы очень довольны этой победой и уверены, что это является гарантом продолжения наших отношений», — сказал министр обороны Венесуэлы.

Генерал-аншеф Владимир Падрино Лопес отметил, что для его страны более важным является не военно-техническое сотрудничество, а «братские отношения и равновесие на международной арене».

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, в свою очередь, подчеркнул, что военное и военно-техническое сотрудничество с Венесуэлой развивается.

«Нам есть, что обсудить и по укреплению этого сотрудничества, и по нашим дальнейшим планам», — сказал глава российского военного ведомства.

Кроме того, министр обороны Венесуэлы сообщил, что в этом году в Армейских международных играх примут участие более 200 военнослужащих Вооруженных сил Венесуэлы.

«Хочу вам сказать, что мы приняли ваше приглашение на участие в «АрМИ-2018». Мы планируем, что у нас будет значительная делегация — более 200 военнослужащих наших Вооруженных сил», — отметил Владимир Падрино Лопес в ходе встречи с генералом армии Сергеем Шойгу.

По словам Владимира Падрино Лопеса, опыт, который военнослужащие Венесуэлы получили на прошлых Армейских международных играх, имеет для страны большое значение.

«Поэтому увидимся еще в июле-августе. Мы выступим очень энергично», — добавил глава военного ведомства Венесуэлы.

Армейские международные игры «АрМИ-2018» пройдут с 28 июля по 11 августа.