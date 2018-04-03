Министр обороны России призвал международные организации активнее помогать жителям Сирии

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу призвал международные гуманитарные организации к более активным действиям по оказанию помощи в Сирии на встрече с президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером.

«Думаю, что сегодня мы сможем обменяться нашими впечатлениями, нашими предложениями по оказанию помощи в разных зонах. Но в основном, естественно, речь пойдет о Сирии», — заявил Сергей Шойгу, открывая встречу, которая проходит в преддверии VII Московской конференции по безопасности.

Министр обороны России отметил, что Международный Красный Крест делает многое в Сирии.

«Мы во всех ваших делах помогаем вам. Стараемся быть вместе с вами. Но, на наш взгляд, настал тот этап, когда нужны более активные действия всех международных гуманитарных организаций — и ООН, и комиссариата по делам беженцев, и комиссариата по гуманитарным вопросам, Всемирной организации здравоохранения, ЮНЕСКО, ЮНМАС (Всемирная организация по гуманитарному разминированию) и другие», — сказал Сергей Шойгу.

«Я надеюсь, все это мы сможем обсудить сегодня, и, безусловно, будем ждать вашего выступления завтра в рамках конференции, где будет большое число заинтересованных гостей, которые готовы обсудить дальнейшие шаги по нормализации обстановки в Сирии и, конечно, вопросы по борьбе с международным терроризмом, оказанию помощи мирному населению, которое сегодня в этой помощи крайне нуждается», — подчеркнул глава Минобороны России.

Петер Маурер поддержал предложение Министра обороны России активизировать оказание гуманитарной помощи мирным жителям в Сирии.

Он отметил, что в последние два года Сирия стала основным направлением сотрудничества этой организации с Москвой.

«Мне было очень интересно услышать, что вы тоже делаете акцент на том, что необходимо искать пути усиления практических действий на местах, необходимо найти способы практическими мерами помогать людям», –– заявил Петер Маурер.

«Нужно переориентировать и подстроить наши действия в сфере гуманитарной помощи под потребности людей, которые пострадали от вооруженного конфликта», –– подчеркнул президент МККК.

Петер Маурер напомнил, что в соответствии с мандатом основной задачей Красного Креста является предоставление помощи жертвам вооруженных конфликтов и других ситуаций насилия.

«И поэтому, прежде всего, я хотел бы поблагодарить вас за поддержку, которую оказывали МККК российские военные структуры в регионах, пострадавших от конфликта. Это была поддержка как в обеспечении беспрепятственного доступа МККК, так и в создании и поддержании диалога с нами. Мы очень ценим усилия России при разминировании территории Сирии, это очень существенная помощь для нас», –– сказал глава организации.

Петер Маурер также выразил надежду, что сможет обсудить с Сергеем Шойгу дальнейшие перспективы сотрудничества не только в Сирии, но и в других регионах.

Президент МККК признался, что для него большая честь принять участие в Московской конференции по безопасности.

«Я благодарю вас за предоставленную возможность выступить на таком форуме», –– сказал Петер Маурер.