Минюст назвал самых крупных должников по зарплате в Украине

В рамках проведения кампании по принудительному взысканию задолженности по выплате заработной платы, Министерство юстиции создало антирейтинг предприятий-должников по заработной плате и другим выплатам, связанным с трудовыми правоотношениями. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Возглавляет антирейтинг Харьковское государственное авиационное производственное предприятие, объем долга сотрудникам которого составляет 73,7 миллиона гривен. Далее следует «Судостроительный завод имени 61 коммунара» (Николаевская область, долг – 30,3 миллиона). Замыкает тройку крупнейших должников по заплатам харьковский футбольный клуб «Металлист» (28,6 млн гривен).

Ранее в Минюсте сообщили, что в Украине созданы штабы по взысканию алиментов.

Фото: пресс-служба Минюста, УНИАН