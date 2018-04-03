Мизулина направила запрос Чайке о ходе расследования в челябинском детском доме

Член Совета Федерации Елена Мизулина взяла под контроль расследование по факту нарушений в челябинском детском доме и отправила официальный запрос Генпрокурору Юрию Чайке на предоставление информации о работе следствия, сообщает пресс-служба политика.

Во время последних Парламентских слушаний в Совете Федерации по вопросу «Совершенствования законодательства РФ в сфере защиты детей от посягательств на половую неприкосновенность» общественные деятели обсуждали расследование нашумевшего дела о насилии несовершеннолетних в челябинском интернате.

Мизулина рассказала об обеспокоенности участников мероприятия информацией о том, что органы исполнительной власти оказывают давление на свидетелей и потерпевших, так как они рассказали о преступлении. По их данным, органы исполнительной власти региона хотят замолчать трагедию.

Сенатор отметила, что помимо этого в СМИ появилась информация, что приемным семьям пострадавших детей поступаю угрозы изъятия детей из-за того, что они сообщили журналистам о насилии над несовершеннолетними. Представители общественности говорят о том, что сотрудники детского дома вернулись на свои должности до завершения расследования.

Поэтому Мизулина сочла необходимым получение официальных сведений о расследовании по данному делу, а также сообщила, что рабочая группа Совета Федерации по выработке мер, направленных на пресечение посягательств на половую неприкосновенность несовершеннолетних, берет дело под контроль и будет следить за развитием ситуации.