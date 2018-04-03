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МОК назвал семь претендентов на проведение ОИ-2026


Добавлено: 03 апр 2018 в 16:49, Категория: Новости на сегодня
МОК назвал семь претендентов на проведение ОИ-2026

Международный Олимпийский комитет (МОК) обнародовал список городов, претендующих на проведение зимних Олимпийских игр в 2026 году.

В список вошли: Грац (Австрия); Калгари (Канада); Кортина-д'Ампеццо, Милан и Турин (Италия); Саппоро (Япония); Стокгольм (Швеция); Сьон (Швейцария) и Эрзурум (Турция). Олимпийские комитеты этих стран официально подтвердили намерение принять Олимпиаду 2026 года.

Глава МОК Томас Бах заявил, что ОИ-2026, как и последующие игры, будут проведены по новой схеме, нацеленной на сокращение издержек и увеличение прозрачности как отборочного конкурса, так и самих игр.


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Добавлено: 03 апр 2018 в 16:49, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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