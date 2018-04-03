МОК опубликовал список стран, которые претендуют на проведение Олимпиады-2026

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал список семи стран, которые заявили о своем желании принять зимние Олимпийские и Паралимпийские игры в 2026 году. Полный список опубликован на официальном сайте МОК.

Национальный олимпийский комитет (НОК) Австрии выдвинул город Гранц, НОК Швеции — Стокгольм, НОК Швейцарии — Сьон, НОК Италии — Кортина-д'Ампеццо, Милан и Турин. В качестве кандидата Канада выдвинула город Калгари, Япония — Саппоро и Турция — Эрзурум

Президент МОК Томас Бах поприветствовал всех кандидатов и заявил, что главной целью в конечном итоге является выбор лучшего претендента для организации Игр. Город, где пройдет Олимпиада 2026 года, будет выбран в сентябре 2019 года.