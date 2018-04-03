Мотострелковые подразделения ВВО на полигоне в Хабаровском крае отрабатывают действия в обороне и наступлении

На специализированном учебно-тренировочном комплексе Бикинский в Хабаровском крае стартовало тактическое учение с боевой стрельбой с подразделениями мотострелкового соединения Восточного военного округа.

При отработке тактических приемов ведения боя основной упор сделан на высокую маневренность подразделений, в том числе при смене видов боя.

Находясь в обороне, военнослужащие будут решать задачи по нанесению максимальных потерь условному противнику и нарушению его боевых порядков с целью перехода в контратаку.

При динамическом розыгрыше будет смоделирована ситуация, при которой оставшиеся подразделения «неприятеля» займут оборону, теперь мотострелки будут выполнять задачи уже в наступлении.

На этапе боевой стрельбы военнослужащие поразят мишени, имитирующие живую силу и технику условного противника, с применением вооружения боевых машин пехоты БМП-2, а также гранатометов РПГ-7В, АГС-17 «Пламя», штатного стрелкового оружия, в том числе будут применены подствольные гранатометы.

Огневую поддержку военнослужащим окажут расчеты минометных комплексов «Сани».

В ходе учения военнослужащие также выполнят мероприятия по инженерному оборудованию неподготовленного участка местности для ведения обороны, организации связи и системы управления огнем.

Помимо этого, будет отработана эвакуация условно поврежденной техники с поля боя под огнем «противника» с применением бронированной ремонтно-эвакуационной машины.

К мероприятиям боевой подготовки привлечено около 500 военнослужащих, задействовано до 80 единиц техники.