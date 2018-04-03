Накануне первого четверть финального матча Лиги чемпионов с «Реалом» тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри озадачил фразой о намерении покинуть Италию по окончании контратка с туринским клубом. Срок действия соглашения истекает этим летом.

В эксклюзивном интервью The Telegraph Аллегри рассказал, что планирует задержаться в клубном футболе еще на «пять или шесть лет». Также Аллегри подтвердил, что покинет родину, когда закончит свою работу в «Ювентусе», намекнув, что это может случиться уже грядущим летом.

«Определенно, я отправлюсь за рубеж. Мой период в Италии завершен», — сообщил Аллегри.

Известно что серьезный интерес к Аллегри проявляют «Арсенал» и «Челси».