Мужское - женское - Дело было в Локтях (03.04.2018)

Добавлено: 03 апр 2018 в 10:00 ,

Мужское – женское. Что случилось с пенсионеркой последний выпуск 3 апреля. 19-летний Александр из Новосибирской области обвиняется в жестоком изнасиловании 75-летней пенсионерки. Пострадавшая настаивает, что подросток надругался над ней и теперь должен отвечать по всей строгости закона, однако подросток полностью отрицает свою вину. Вместе с родственниками Александра в его невиновность верит и молодая невеста парня. Проект, который с помощью экспертов и зрителей постарается помочь мужчинам и женщинам разобраться в их отношениях и преодолеть житейские проблемы. Ведущие — Александр Гордон и Юлия Барановская.





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