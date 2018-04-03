На Луне базируется секретный космический флот, с инопланетной символикой – уфологи

Новости сегодня, 05.04.2018: на Луне базируется секретный космический флот с инопланетными символами и цифрами, сообщают уфологи.

Виртуальный специалист по инопланетным аномалиям streetcap1, превзошел сам себя. Авторитетный исследователь обнаружил на естественном спутнике нашей планеты секретный космический корабль, символика и цифры которого, по его мнению, подтверждают, что предмет имеет особое предназначение и принадлежит внеземной цивилизации.

«Это определенно секретный космический флот, где просматривается передняя часть шаттла и фюзеляж. Хотелось бы узнать, что думает НАСА на этот счет», – пишет один из пользователей YouTube.

Уфолог комментируя видео, рассказывает, что найденное им образование на Луне имеет неестественное происхождение.