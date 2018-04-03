Наречена для тата - 10 выпуск (03.04.2018)

Добавлено: 03 апр 2018 в 14:49 ,

Пост-шоу Невеста для папы 10 серия Украина последний выпуск 3 апреля. Юрий Шпилька и Татьяна Сирица преодолели множество споров и трудностей, чтобы стать семьей. И, наконец, в финале реалити-шоу прозвучало долгожданное «да». Но чем они удивят после окончания проекта? Неужели Татьяна собирается в декрет? А также! Узнайте смогла ли самая эмоциональная пара – Марат Осипов и Виктория Короткова – сохранить отношения. Уникальная программа совместимости свела их на проекте Наречена для тата и гарантировала не менее 70% успеха. Целый месяц они жили, как настоящая семья: ссорились, извинялись и влюблялись. Однако, преодолеть 30% несовпадения удалось не всем.





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