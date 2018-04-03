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НАТО отказало в визах сменщикам высланных российских дипломатов


Добавлено: 03 апр 2018 в 22:35, Категория: Новости на сегодня
НАТО отказало в визах сменщикам высланных российских дипломатов

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко сообщил, что НАТО предупредило об отказе в выдаче виз российским дипломатам, которых МИД планировал направить в брюссельское постоянное представительство при альянсе.

«Да, действительно, семь человек были объявлены нежелательными. И объявили, что не будут выдавать визы еще троим сотрудникам», — цитирует Грушко РИА Новости.

Напомним, решение о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией, обвинившей Россию в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, приняли целый ряд стран, включая Германию, Францию, Польшу, США, Канаду, прибалтийские республики, Украину, Молдавию, Хорватию, Албанию и другие.

Россия в ответ заявила о принятии «зеркальных» мер и после вызова послов соответствующих стран в МИД РФ уведомила о высылке симметричного числа иностранных дипломатов.


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Добавлено: 03 апр 2018 в 22:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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