НАТО отказало в визах сменщикам высланных российских дипломатов

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко сообщил, что НАТО предупредило об отказе в выдаче виз российским дипломатам, которых МИД планировал направить в брюссельское постоянное представительство при альянсе.

«Да, действительно, семь человек были объявлены нежелательными. И объявили, что не будут выдавать визы еще троим сотрудникам», — цитирует Грушко РИА Новости.

Напомним, решение о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией, обвинившей Россию в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, приняли целый ряд стран, включая Германию, Францию, Польшу, США, Канаду, прибалтийские республики, Украину, Молдавию, Хорватию, Албанию и другие.

Россия в ответ заявила о принятии «зеркальных» мер и после вызова послов соответствующих стран в МИД РФ уведомила о высылке симметричного числа иностранных дипломатов.