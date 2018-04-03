Навальный подал заявку на регистрацию партии «Рабочее название»

Оппозиционер Алексей Навальный объявил о подаче в Министерство юстиции РФ уведомления об учредительном съезде создаваемой им политической партии, которая носит «предположительное наименование» — «Рабочее название».

«Так как названия нашей партии кремлевские жулики воруют до съезда, в этот раз мы подали уведомление о съезде партии "Рабочее название". А там переименуем», — заявил Навальный в своем телеграм-канале, разместив там копию поданного в Минюст уведомления, датированного 29 марта.

Юрист основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов уточнил, что учредительный съезд «Рабочего названия» запланирован на 19 мая, пишет «Коммерсантъ».

Ранее Алексей Навальный основал партию под названием «Народный альянс», однако потом политическое объединение с таким же названием зарегистрировал в Минюсте политтехнолог Андрей Богданов. После этого Навальный переименовал свой «альянс» в Партию прогресса, но зарегистрировать ее не смог, несмотря на шесть предпринятых попыток.